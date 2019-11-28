Смарт-колонка Huawei Sound X за 284 доллара

2019-11-28, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Huawei Sound X; [48]
Компания Huawei анонсировала свою первую смарт-колонку под названием Huawei Sound X.

Создавали смарт колонку совместно с компаний Devialet, которая прославлена своей аудиотехникой. Смарт-колонку Huawei Sound X оснастили: отверстием для двух сабвуферов с общей мощностью 60 Вт, панель управления с кнопками, специальную подсветку, сигнализирующую работу ассистента и сертификацию Hi-Res.

По мимо всего этого еще внутри установили шесть 8-ваттных динамиков, шесть микрофонов, четырёхъядерный процессор MediaTek MT8518 с частотой 1.5 ГГц. Одним словом очень крутая колонка.

Новинка также получила NFC модуль, Wi-Fi и Bluetooth для быстрого подключения со смартфонами. Также Huawei Sound X может управлять системой умного дома HiLink.

Компания Huawei совместно с Devialet просят за смарт-колонку 284 доллара.

Комментарии и отзывы Huawei Sound X
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