Смарт-колонка Huawei Sound X за 284 доллара

Компания Huawei анонсировала свою первую смарт-колонку под названием Huawei Sound X.

Создавали смарт колонку совместно с компаний Devialet, которая прославлена своей аудиотехникой. Смарт-колонку Huawei Sound X оснастили: отверстием для двух сабвуферов с общей мощностью 60 Вт, панель управления с кнопками, специальную подсветку, сигнализирующую работу ассистента и сертификацию Hi-Res.

По мимо всего этого еще внутри установили шесть 8-ваттных динамиков, шесть микрофонов, четырёхъядерный процессор MediaTek MT8518 с частотой 1.5 ГГц. Одним словом очень крутая колонка.

Новинка также получила NFC модуль, Wi-Fi и Bluetooth для быстрого подключения со смартфонами. Также Huawei Sound X может управлять системой умного дома HiLink.

Компания Huawei совместно с Devialet просят за смарт-колонку 284 доллара.