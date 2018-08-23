Недорогой смартфон 360 N7 Lite выходит в продажу

В продажу выходит недорогой смартфон 360 N7 Lite. Новинка получила 5,99-дюймовый экран с разрешением 2160 на 1080 пикселей. Основой девайса стал процессор Qualcomm Snapdragon 660 и 4 Гбайт ОЗУ. Камера на тыльной стороне состоит из двух оптических модулей разрешением на 2 МП и 13 МП. Селфи-камера получила оптику на 8 МП. За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4050 мА.ч. На территории КНР на новый гаджет уже можно оформить заказ. В розницу смартфон поступил с сегодняшнего дня. Оценивается новинка в 1199 юаней ( 175 долларов) в зависимости от конфигурации.