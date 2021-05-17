Смартфон 8848 M6 Inspiration Edition получил титановый корпус

Компания 8848 пополнила ассортимент необычных смартфонов моделью M6 Inspiration Edition, которая оценена в 1550 долларов. Новинка характеризуется корпусом из позолоченного титанового сплава и натуральной кожи, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 865, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, поддержкой 5G SA/NSA и Wi-Fi 6, 6,01-дюймовым AMOLED-экраном, 1,19-дюймовым дополнительным дисплеем для часов, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 13 Мп (с 2-кратным оптическим зумом) и 2 Мп (неожиданная камера ночного видения), батареей ёмкостью 4380 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 27 Вт и беспроводной зарядки, а также предустановленной операционной системой Android 10 с надстройкой Titanium OS.