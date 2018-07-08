Смартфон A73s с отличной камерой

A73s выйдет усовершенствованная модель смартфона. Экран смартфона имеет прежний размер 6 дюймов и ту же четкость изображения 2160 х 1080 пикселей. Основная камера получила прежнее разрешение 13 МП, но селфи-камера вместо 16 МП теперь имеет оптику на 8 МП. Впрочем, емкость батареи стала больше и составляет 3410 мАч.В числе улучшений Oppo A73s – новый чипсет Helio P60, более продолжительный период автономной работы и некоторые функции камеры, в которых задействована помощь искусственного интеллекта. Объем «оперативки» оставлен прежним – 4 ГБ, а вместимость флэш-носителя подняли до 64 ГБ. Операционная система поднята до самого последнего релиза Android, фирменная графическая надстройка Color OS 5.1 также является более свежей.Стоимость смартфона составит 300 долларов.