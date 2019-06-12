Смартфон AGM X3 получает награду Mobile Industry Awards

Компания AGM стремится создавать надежные и долговечные смартфоны, которые действительно хорошо выглядят и имеют мощное аппаратное обеспечение.

Последний AGM X3 работает на Snapdragon 845, защищен Gorilla Glass 5, динамики JBL, сертифицирован IP68 и имеет военный стандарт 810G. Другими словами - это прочный смартфон, способный выжить в активном образе жизни, не заставляя вас идти на компромисс в производительности.

За свои успехи флагман AGM X3 был удостоен награды «Лучшее прочное устройство» на Mobile Industry, которая состоялась в Лондоне 6 июня этого года. Это ежегодное мероприятие проходит в течение последних 17 лет. В группу жюри входят эксперты, которые стремятся выделить только лучших производителей, продуктов и участников в более чем 20 категориях.