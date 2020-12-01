Смартфон AGM X5 оценен в 560 долларов

Компания AGM начала принимать предзаказы на защищенный смартфон AGM X5, который может похвастаться поддержкой мобильных сетей 5G. Аппарат появится в розничной продаже 12 декабря по цене в 560 долларов за версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти.

Новинка оснащается стальной рамкой, конструкцией с шестисторонней защитой при падении, соответствием американскому военному стандарту MIL-STD-810G и защите по степени IP69K, 6,5-дюймовым дисплеем, процессором Unisoc Tiger T7510, батареей ёмкостью 5600 мАч, тыльной квадрокамерой с главным модулем разрешением 48 Мп, а также сканером отпечатков пальцев на задней панели.
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