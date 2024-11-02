Смартфон ASUS ROG Phone 9 Pro получит 185-Гц экран

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился новыми подробностями о геймерском смартфоне ASUS ROG Phone 9 Pro, официальная презентация которого состоится 19 ноября 2024 года. Утверждается, что аппарат получит LTPO-дисплей киберспортивного уровня. Максимальная частота его обновления составит 185 Гц, что на 20 Гц больше, чем у предшественника в лице ROG Phone 8 Pro. Смартфон также оснастят флагманской однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite, предустановленной операционной системой Android 15 и защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/IP69K.