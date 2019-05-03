Смартфон ASUS ZenFone 6 показали на официальном тизере

Компания ASUS опубликовала изображение-тизер смартфона ZenFone 6, официальная премьера которого состоится 16 мая в Валенсии. Судя по рендеру, нас ждет безрамочный дизайн с выдвижной фронтальной камерой. Также недавно Федеральная комиссия по связи США подтвердила наличие сдвоенной основной камеры с главным модулем разрешением 48 Мп. Также смартфону прочат быструю зарядку мощностью 18 Вт, топовый восьмиядерный процессор Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, а также предустановленную операционную систему Android 9 Pie.