Смартфон ASUS ZenFone Max M2 получил обновление Android Pie

2019-05-22, Автор - Anna; Продукт - ASUS ZenFone Max M2 ; [25]
Смартфон Asus ZenFone Max M2 теперь получает долгожданное обновление Android 9.0 Pie. Помимо всех изменений, внесенных в Android 9.0 Pie, обновление содержит майское исправление безопасности и новую версию Google Mobile Services. Asus предупреждает, что серверы запускают обновление в пакетном режиме, поэтому получение его может занять несколько дней.

Напомним, что в основе технических характеристик Asus ZenFone Max входят 6,3-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD +, Qualcomm Snapdragon 632 SoC , 4 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ расширяемой внутренней памяти и батарея емкостью 4000 мАч.

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