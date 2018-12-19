Смартфон ASUS Zenfone 5 обновился до Android 9.0 Pie

Компания Asus выпустила обновление прошивки на Android 9.0 Pie для смартфона Zenfone 5. Скачать прошивку, которая весит 1,1 ГБ, могут все желающие на официальном сайте компании и установить ее вручную. Обновление по воздуху должно начаться в ближайшее время. Ранее было объявлено, что флагман Asus Zenfone 5z получит Android 9.0 Pie до конца января этого года.

Представленный в конце февраля Zenfone 5 оснащается 6,2 дюймовым дисплеем с разрешением 2264:1080 пикселей, защитным стеклом Gorilla Glass с закругленными краями (2.5D) и 95,4% охватом цветового пространства NTSC, процессором Qualcomm Snapdragon 636, 4 и 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной расширяемой памяти, 12 Мп двойной основной камерой, 8 Мп фронтальной камерой, двумя громкоговорителями и звуковой подсистемой с поддержкой представления 192 кГц/24 бита и DTS Headphone:X (объемный звук 7.1), а также аккумулятором на 3300 мАч.