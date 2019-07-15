Смартфон ASUS Zenfone 6 оказался полностью распродан в Европе

Авторитетный искатель утечек Роланд Квандт поделился сведениями об успехах флагманского смартфона ASUS ZenFone 6, главной особенностью которого является поворотная камера. Оказывается, аппарат настолько пришелся по душе пользователям, что запасы устройства на территории Европы оказались полностью распроданы. Сейчас тайваньский производитель стремится нарастить производство, дабы поскорее восполнить запасы.

Напомним, что новинка оснащается 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей и максимальной яркостью 600 кд/кв.м, занимающим 92% площади передней панели, топовым процессором Snapdragon 855 с тактовой частотой 2,8 ГГц, 6/8 ГБ оперативной памяти и 64/128/256 ГБ флеш-памяти, сдвоенной камерой с главным датчиком Sony IMX586 на 48 Мп и вспомогательным 13 Мп модулем со сверхширокоугольной оптикой, а также аккумулятором на 5000 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт и обратной зарядкой на 10 Вт.