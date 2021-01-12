Смартфон Alcatel 1S оценен в 110 долларов

Компания TCL пополнила ассортимент смартфонов Alcatel бюджетными моделями Alcatel 3L, Alcatel 1S и Alcatel 1L, которые оценены в 150, 110 и 135 евро соответственно. Первый получил восьмиядерную платформу MediaTek, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, батарею ёмкостью 4000 мАч, устаревший порт micro-USB, предустановленную ОС Android 11 и тройную тыльную камеру с главным модулем разрешением 48 Мп. Alcatel 1S отличается 13-Мп камерой, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти. Alcatel 1L получил 6,1-дюймовый экран, неназванный четырёхъядерный процессор MediaTek, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, а также предустановленную ОС Android 11 Go Edition.