Смартфон Alcatel 5V получил аккумулятор на 4000 мАч

Компания TCL представила смартфон Alcatel 5V, который получил большой экран и небольшую при таких габаритах массу. Новинку оснастили 6,2 дюймовым дисплеем с разрешением 1500:720 пикселей, однокристальную платформу MediaTek Helio P22, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной расширяемой памяти, сдвоенной основной камерой на 12 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, аккумулятором на 4000 мАч и предустановленной операционной системой Android 8.1. Размеры устройства равны 153,7:74,55:8,5 мм, масса – 158 г. Цена Alcatel 5V составляет 200 долларов.