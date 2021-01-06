Смартфон Alcatel 5X с батареей 5000 мАч выпущен

Китайский технологический гигант TCL представил новый смартфон начального уровня Alcatel 5X.

Alcatel 5X оснащен 6,52-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD + и оснащен восьмиъядерным процессором с тактовой частотой 2,0 ГГц в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью micro SD.

Смартфон Alcatel 5X оснастили четырьмя камерами, которая включает комбинацию 48 Мп + 5 Мп + 2 Мп + 2 Мп, а на передней панели находится 13-мегапиксельная селфи-камера. Устройство поставляется с предустановленной Android 10 и оснащен считывателем отпечатков пальцев на задней панели. Дисплей также имеет олеофобное покрытие и поддерживает распознавание лиц.