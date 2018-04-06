Смартфон Archos Saphir 50X не боится ударов и падений

Компания Archos показала защищённый 5-дюймовый смартфон 50X с разрешением 1280 * 720 точек, который не боится ударов и падений. Новинка Archos Saphir 50X оборудована процессором MTK6737VWT с четырьмя ядрами, 2 Гб ОЗУ и флеш-модулем вместимостью 16 Гб. Тыльная камера позволяет получать 13-мегапиксельные изображения, фронтальная — 5-мегапиксельные. Емкость аккумулятора равна 4000 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 7.0 Nougat. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n и Bluetooth 4.0, приёмник GPS, FM-тюнер и порт Micro-USB. Стоимость устройства Archos Saphir 50X составит 180 евро.