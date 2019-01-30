Смартфон ASUS Zenfone 5Z обновился до Android 9.0 Pie

2019-01-30, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Asus Zenfone 5Z; [51]
В самом конце прошлого года компания ASUS обновила флагманский смартфон ZenFone 5Z до свежей версии операционной системы Android 9.0 Pie. Но это касалось только пользователей из Тайваня. Чтобы начать распространять обновление для глобальной версии смартфона разработчикам понадобился целый месяц, и теперь прошивка на базе Android 9.0 Pie доступна для владельцев ASUS Zenfone 5Z по всему миру. Обновление привносит улучшенный режим непрерывной съемки в камере, интуитивную систему навигации на базе жестов, новые ярлыки, уведомления и меню быстрых настроек, новые системные звуки, а также многочисленные исправления и улучшения.

Напомним, что представленный прошлым летом Zenfone 5Z получил 6,2-дюймовый дисплей с разрешением 2264:1080 пикселей и соотношением сторон 19:9, занимающий 90% передней панели, топовый процессор Snapdragon 845, версии на 4/64 ГБ, 6/128 ГБ или 8/256 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно, сдвоенную 12 Мп камеру на основе сенсора Sony IMX363 с диафрагмой f/1,8, оптической стабилизацией и фазовым автофокусом, 8 Мп фронтальную камеру, аккумулятор на 3300 мАч и NFC-модуль.

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