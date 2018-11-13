Смартфон Asus Zenfone Max Pro (M2) получит тройную камеру

Авторитетный искатель утечек Роланд Квандт поделился информацией о некоем смартфоне Asus, который имеет модельный номер ZB634KL. Ему прочат тройную основную камеру, 6,3 дюймовый дисплей, платформу Qualcomm Snapdragon и поддержку сетей четвертого поколения. Предполагается, что нас ждет модель Zenfone Max Pro (M2). Также инсайдер сообщил о том, что Asus готовит к выпуску 10-дюймовый планшет под управлением Chrome OS. Обе новинки могут быть представлены на январской выставке CES 2019.

Напомним, что Zenfone Max Pro M1 оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 636, 3, 4 или 6 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти, сканером отпечатков пальцев, двойной основной камерой на 13+5 Мп или 16+5 Мп, фронтальной камерой на 8 или 16 Мп, двумя слотами под SIM-карты и одним под карты памяти microSD, а также чистой ОС Android 8.1 Oreo без фирменной оболочки.