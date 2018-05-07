Смартфон BQ-5701L Slim получил поддержку 4G LTE

Представлен новый 5,7-дюймовый смартфон BQ-5701L Slim с соотношением сторон 18:9 и функцией распознавания лица для быстрой, а также безопасной разблокировки. В основе устройства лежит четырёхъядерный процессор MT6737H с поддержкой 4G LTE для высокоскоростного мобильного интернета, Wi-Fi и Bluetooth 4.0. Смартфон оснащён двумя камерами: основной на 13 Мп с автофокусом и диафрагмой f/2,2 и фронтальной с разрешением 5 Мп с поддержкой функции улучшения портрета. Аккумулятор равен 3 000 мА.ч. Приобрести новинку BQ-5701L Slim можно за 8 490 рублей.