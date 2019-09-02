Смартфон BQ 5730L Magic С с NFC оценен в 7 тысяч рублей

Российский бренд BQ дала старт продажам бюджетного смартфона BQ 5730L Magic C, одной из особенностей которого стал модуль NFC для бесконтактных платежей. Новинка также оснащается 5,71-дюймовым дисплеем с каплевидным вырезом и разрешением 1520:720 пикселей, двойной тыльной камерой с модулями на 13 Мп и 0,3 Мп, фронтальной камерой на 5 Мп, восьмиядерным чипсетом SC9863А, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флэш-памяти, слотом для карт памяти microSD, аккумулятором ёмкостью 2700 мАч, сканером отпечатков пальцев, а также предустановленной ОС Android 9.0 Pie. Размеры смартфона равны 145,9:71:8,3 мм мм, а масса – 145 г. BQ 5730L Magic C доступен по цене в 6 990 рублей в тёмно-синей, винно-красной и ультрафиолетовой расцветках.