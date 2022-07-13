Смартфон BQ 6868L Wide появился в продаже

Российский бренд техники и электроники BQ представил смартфон BQ 6868L Wide.

BQ 6868L Wide получил широкий безрамочный IPS-экран 6,8-дюймов с соотношением сторон 20:9, который обеспечивает реалистичное и детализированное изображение с эффектом полного погружения. В небольшом отверстии по центру в верхней части дисплея установлена фронтальная камера на 8 МП. Смартфон имеет уникальный дизайн, который удивит даже самого искушенного пользователя. Задняя крышка устройства имеет особую текстуру с модными переливами. На выбор предлагается четыре цветовых решения: черный, голубой, красный и графитовый.

BQ 6868L Wide построен на мобильной платформе Unisoc Tiger T310. Чип произведен с применением 12-нанометровой технологии и обеспечивает 20-процентную экономию энергии по сравнению с восьмиядерными процессорами для массового сегмента. Работает смартфон на полноценной OC Android 11, что в союзе с чипом Tiger T310 позволяет обеспечить еще большую автономность, высочайшую производительность и безупречную работу всех приложений смартфона. Представленные конфигурации 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ памяти и 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти. Внутреннюю память смартфона можно расширить на дополнительные 128 ГБ с помощью карт MicroSD.

Что касается камеры, BQ 6868L Wide оснащен основной 13-мп камерой с различными встроенными режимами, с помощью которой вы сможете создавать четкие и качественные снимки в любое время суток, а множество фильтров и эффектов позволят каждому творчески проявить себя, редактируя фото. Емкий аккумулятор на 4000 мАч обеспечивает длительное время автономной работы. Есть функция разблокировки с помощью сканера отпечатков пальцев, а также поддержка LTE. Смартфон BQ 6868L Wide можно приобрести по цене 7 990 рублей (3/32 ГБ) и 8 490 рублей за конфигурацию 4/64 ГБ.

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