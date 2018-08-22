Смартфон BQ Aquaris C получил 5,5-дюймовый экран, 4 Гб ОЗУ и аккумулятор 3000 мАч

Испанская компания BQ ( та самая, которую не следует путать с российской ) выпустила новый смартфон под названием Aquaris C с ОС Android 8.1 Oreo. Гаджет получил 5,45-дюймовый экран с разрешением 1440 на 720 точек. Сердцем устройства стал чипсет Qualcomm Snapdragon 425 и 4 Гбайт ОЗУ. Основная камера снабжена 13 Мп, а фронтальная 5 Мп. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 3000 мА.ч. Имеется сканер отпечатков пальцев и поддержка NFC. Предлагается аппарат в черном и белом цветовом исполнении по цене 149, 90 евро (11 650 рублей).