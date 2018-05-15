Смартфон BlackBerry BBG100 получит платформу Qualcomm Snapdragon 625

Совсем недавно в сети появились подробности об ожидаемом смартфоне BlackBerry KEY2 (Athena), а сегодня в бенчмарке Geekbench появились сведения о некоей модели BBG100-1. Предполагается, что речь идет либо о самостоятельной модели с физической клавиатурой QWERTY, либо о модификации к вышеназванному KEY2. Так или иначе, аппарат оснастят получит процессор Qualcomm Snapdragon 625, 4 ГБ оперативной памяти и предустановленную операционную систему Android 8.1. Ждем новых подробностей в ближайшие недели.