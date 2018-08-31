Смартфон BlackBerry KEY2 LE наделен дактилоскопическим сканером и подсветкой

На IFA 2018 официально представлен смартфон BlackBerry KEY2 LE. Гаджет получил 4,5-дюймовый экран с разрешением 1620 на 1080 точек и три камеры. Под экраном располагается клавиатура с раскладкой QWERTY, наделенная дактилоскопическим сканером и подсветкой. В основе устройства лежит чипсет Qualcomm Snapdragon 636 и 4 Гбайт ОЗУ. В тыльной части располагается сдвоенный модуль на основе сенсоров с 13 и 5 млн пикселей, дополненный двухтоновой светодиодной вспышкой. Фронтальная камера оснащена 8-мегапиксельным датчиком. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 3000 мА.ч. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 и порт USB Type-C. Оценивается новинка в 399 долларов.