Смартфон BlackBerry KEY2 LE выходит в Европе

Китайская компания TCL Communication начала принимать предварительные заказы на QWERTY-смартфон BlackBerry KEY2 LE, который является более доступной версией ранее представленного BlackBerry KEY2. Напомним, что аппарат оснащается 4,5-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 1620:1080 пикселей, сдвоенной камерой на 13+5 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, чипсетом Snapdragon 636, 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3000 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge 3.0, предустановленной ОС Android 8.1 Oreo, поддержкой двух SIM-карт, портом USB Type-C и 3,5-мм разъёмом для наушников. Версия смартфона с одной SIM-картой и 32 ГБ памяти оценен в 399 евро, а вариант с двумя SIM-картами и 64 ГБ обойдется в 429 евро.