Смартфон BlackBerry KEY2 показали на видео

Компания BlackBerry опубликовала рекламный ролик, посвященный грядущему смартфону KEY2. На видео можно увидеть горизонтально ориентированную сдвоенную камеру, фирменную физическую клавиатуру и дополнительную кнопку на боковой панели рядом с кнопками включения и регулировки громкости. Что до технических характеристик, то смартфон должен получить однокристальную систему Snapdragon 660, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, а также предустановленную операционную систему Android Oreo. Официальный анонс BlackBerry KEY2 ожидается уже 7 июня.