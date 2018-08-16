Смартфон BlackBerry KEYone обновили до Android Oreo

Компания TCL Communication начала обновление смартфона BlackBerry KEYone до свежей версии операционной системы Android Oreo. Прошивку ждали еще три дня назад, но из-за выявленных во время тестирования проблем случилась небольшая задержка. Пока о ее доступности сообщают канадские пользователи, а в ближайшие дни Android Oreo доберется до владельцев BlackBerry KEYone в остальных странах. Напомним, что дебютировавший в начале прошлого года BlackBerry KEYone работал под управлением Android 7.1 Nougat.

Аппарат оснащается 4,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1620:1080 пикселей, однокристальной системой Snapdragon 625, физической клавиатурой QWERTY, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, 12 Мп основной и 8 Мп фронтальной камерами, разъемом USB-C 3.1, модулем NFC, а также аккумулятором на 3505 мАч с поддержкой быстрой зарядки.