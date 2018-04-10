Смартфон Blackberry Athena показался на рендере

Пару месяцев назад в сети появилась информация о том, что компания Blackberry разрабатывает смартфоны с кодовыми наименованиями Athena, Luna и Uni. Сегодня в сети появились качественные рендеры модели Athena. Судя по изображениям, нас ждет привычный для канадского производителя моноблок с физической клавиатурой QWERTY, портом USB-C и стандартным разъемом для наушников. За модные веяния здесь отвечает двойная основная камера, а вот экрана с соотношением 18:9 в смартфоне не будет. Дата выхода и цена Blackberry Athena пока не сообщаются.