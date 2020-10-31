Смартфон Blackview BL6000 Pro 5G работает при -30°C

Компания Blackview представила защищенный смартфон BL6000 Pro 5G, который первым из подобных моделей может похвастаться поддержкой мобильных сетей 5G. Новинка также получила восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 800, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, тройную основную камеру с главным модулем разрешением 48 Мп, батарею ёмкостью 5280 мАч, защиту от воды и пыли согласно степени IP69, режим IceMode для работы при температуре до -30°C, защиту по стандарту MIL-STD-810G и врезанную в дисплей фронтальную камеру разрешением 16 Мп. Цена и дата начала продаж смартфона пока не указываются, но для начала он должен заглянуть на краудфандинговую площадку Indiegogo.

Комментарии и отзывы Blackview BL6000 Pro 5G
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