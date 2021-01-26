Смартфон Blackview BL8000 получил 12 ГБ ОЗУ

Компания Blackview анонсировала скорый выход нового защищённого смартфона Blackview BL8000, который сможет похвастаться поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Новинку оснастили новенькой восьмиядерной платформой с тактовой частотой до 3,0 ГГц, поддержкой дисплеев с частотой обновления 168 Гц, поддержкой камер разрешением до 200 Мп благодаря 5-ядерному процессору обработки изображений, а также 12 ГБ оперативной памяти. Отметим, что на прошлой неделе был анонсирован смартфон Ulefone Armor 12, который также получит платформу MediaTek Dimensity 1200 и 12 ГБ оперативной памяти. При этом в продаже смартфон появится только в июне этого года. Что до Blackview BL8000, то он станет доступен для покупки в ближайшие недели.