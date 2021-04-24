Смартфон Blackview BV6600 подешевел на $70

Компания Blackview снизила цену на защищенный смартфон BV6600, который появился в продаже по цене в 200 долларов. Сейчас аппарат с аккумулятором на 8580 мАч доступен по цене в 130 долларов.

Напомним, что смартфон также оснащается поддержкой 4G и Wi-Fi, защитой по американскому военному стандарту MIL-STD-810G и степени IP69K, возможностью снимать видео и фотографировать под водой, 5,7-дюймовым дисплеем, платформой MedaiTek Helio A25, модулем NFC для бесконтактной оплаты, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флэш-памяти, фронтальной камерой разрешение 8 Мп и одинарной тыльной камерой на 16 Мп.
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