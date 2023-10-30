Смартфон Blackview Shark 8 получит 2,4K-экран

Компания Blackview пополнила ассортимент смартфонов моделью Shark 8, первая распродажа которой запланирована на 11 ноября. Её цена составит всего 94 доллара.

Новинку оснастили 6,78-дюймовым экраном с разрешением 2,4K и кадровой частотой 120 Гц, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G99 с максимальной частотой 2,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, 13-Мп селфи-камерой (датчик изображения Samsung ISOCELL 3L6), 64-Мп основной камерой (сенсор Samsung ISOCELL GW3), громким динамиком Smart-K Box, батареей ёмкостью 5000 мАч, предустановленной операционной системой Android 13 с фирменной прошивкой DokeOS 4.0, а также голубой, золотистой и серой расцветками.