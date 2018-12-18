Смартфон CUBOT Quest Lite ориентирован на людей, ведущих спортивный образ жизни

Анонсирован прочный смартфон начального уровня CUBOT Quest Lite. Новинка ориентирована на людей, ведущих спортивный образ жизни. Девайс оборудован 5-дюймовым дисплеем с разрешением 1280 на 720 пикселей. Сердцем устройства стал процессор MT6761 Helio A22 и 2 Гбайт ОЗУ. На тыльной стороне имеется двойная камера с 16 + 2 МП. Фронтальная камера наделена 13-МП модулем. Смартфон получил защиту по стандарту IP68. Предусмотрены батарея емкостью на 3000 мАч, порт USB Type-C, а также работает устройство на свежей версии Android 9 Pie. Производитель намерен выпустить CUBOT Quest Lite на рынок в начале 2019 года. О стоимости аппарата пока не сообщается.