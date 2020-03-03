Смартфон Carbon 1 Mark II с корпусом из карбоновых волокон

Компания Carbon Mobile представила смартфон под названием Carbon 1 Mark II и с необычным корпусом.

Со слов компаний Carbon Mobile, это первый в мире смартфон с корпусом из карбоновых волокон.

У смартфона Carbon 1 Mark II корпус полностью выполнен из углепластика, где применена технология Hybrid Radio Enabled Composite Materials, когда углеродные волокна переплетаются с пропускающими радиоволны композитами.

В результате чего, смартфон получился очень тонким и легким, вес составил 125 грамм, а толщина 6.3 мм.

Ещё смартфон получил 6 дюймовый AMOLED дисплей с защитным стеклом Corning Gorilla Glass 6. За работу смартфона отвечает процессор MediaTek Helio P90 в паре с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. За автономность смартфона отвечает аккумулятор ёмкостью на 3050 мАч.

На задней стороне корпуса разместили основную камеру с двумя модулями по 16 Мп. А фронтальная камера получила модуль на 20 Мп. Работает смартфон на операционной системе Android 10. Также на боковой стороне смартфона установили сканер отпечатков пальца.

Смартфон появится в продаже с июня месяца 2020 года с ценником в 800 евро.