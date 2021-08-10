Смартфон Cubot Max 3 получил 7-дюймовый дисплей

Компания Cubot пополнила ассортимент смартфонов моделью Cubot Max 3, главной особенностью которой стал 6,95-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1640:720 пикселей и соотношением сторон 20,5:9, восьмиядерной платформой MediaTek MT6762, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, тройной тыльной камерой с главным модулем разрешением 48 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой NFC для бесконтактных платежей посредством Google Pay и предустановленной операционной системой Android 11. Смартфон станет доступен для покупки 23 августа по цене в 200 долларов.