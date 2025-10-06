Смартфон Doogee Fire 5 Pro получит АКБ на 13000 мАч

Профильное издание GSMArena опубликовало подробности о смартфонах Doogee Fire 5 Pro и Fire 5 Ultra, которые еще не были представлены официально. Новинки оснастят восьмиядерным процессором MediaTek Helio G81, предустановленной операционной системой Android 15, 6,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц, батареей ёмкостью 13000 мАч, поддержкой 18-Вт проводной и 5-Вт обратной зарядок, тыльной камерой на 48 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп и 13 Мп соответственно, фонариком яркостью 1200 лм в старшей модели, 4/128 ГБ и 8/256 ГБ памяти соответственно, модулем NFC, боковым дактилоскопом, настраиваемой кнопкой, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69K. Смартфоны будут стоить 170 и 200 долларов соответственно.