Смартфон Doogee Note 70 получит дополнительный экран

Компания Doogee опубликовала официальные изображения и подробности о характеристиках смартфона Note 70, который еще не был представлен официально. Судя по рендерам, главной особенностью устройства станет дополнительный 1,8-дюймовый дисплей на задней панели. Также производитель подтвердил наличие 6,71-дюймового основного экрана, 12-нанометровой однокристальной системы Unisoc T7250 с максимальной частотой 1,8 ГГц, аккумулятора ёмкостью 6500 мАч, тыльной камеры с главным модулем на 13 Мп, селфи-камеры разрешением 8 Мп, предустановленной операционной системы Android 17, конфигураций памяти на 4/128, 6/128 и 6/256 ГБ, а также серебристой и темно-фиолетовой расцветок корпуса.