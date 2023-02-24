Смартфон Doogee S100 получил батарею на 10800 мАч

Компания Doogee пополнила ассортимент смартфонов моделью Doogee S100, которая появится в продаже 23 марта этого года. Новинка характеризуется батареей ёмкостью 10800 мАч, поддержкой проводной 66-Вт и беспроводной 15-Вт зарядок, 6,58-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, 32-Мп селфи-камерой, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 108 Мп, 64 Мп и 16 Мп, однокристальной системой MediaTek Helio G99, 6 или 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, защитой от воды в соответствии со степенями IP68 и IP69K, прочностью по стандарту Mil-Spec 810H и предустановленной ОС Android 12.