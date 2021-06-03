Смартфон Doogee S86 Pro получил термометр

Компания Doogee, известная своими защищенными смартфонами, объявила о выходе модели Doogee S86 Pro. Новинка характеризуется инфракрасным термометром, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, восьмиядерной платформой MediaTek Helio P60, 6,1-дюймовым экраном, тройной основной камерой с модулями разрешением 16 Мп, 8 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 12 Мп, батареей ёмкостью 8500 мАч, прочностью в соответствии со стандартом MIL-STD-810G, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP69K и IP68. Смартфон станет доступен для покупки 15 июня, но его цена пока не сообщается.