Смартфон Elephone A4 Pro получил экран с вырезом

Компания Elephone представила смартфон A4 Pro, который получил пресловутую «бровь» на передней панели. Новинку также оснастили 5,85-дюймовым дисплеем с разрешением 1512:720 пикселей, восьмиядерным чипсетом MediaTek Helio P23 (MT6763) с частотой 2,3 ГГц и графикой Mali-G71 MP2 частотой 770 МГц, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, 16 Мп основной камерой с автофокусом и вспышкой, 8 Мп фронтальной камерой, модемом LTE, адаптерами Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 4.0, сканером отпечатков пальцев на боковой кромке, аккумулятором на 3000 мАч и предустановленной ОС Android 8.1. Цена Elephone A4 Pro составляет 160 долларов.