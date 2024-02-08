Смартфон Energizer P28K получит АКБ на 28000 мАч

Компания Avenir Telecom анонсировала скорый релиз защищенного смартфона Energizer P28K, полноценная презентация которого состоится в конце месяца в рамках выставки MWC 2024. Главной особенностью грядущей новинки станет батарея ёмкостью 28000 мАч, что сделает Energizer P28K рекордсменом среди смартфонов. Аппарат также получит 6,78-дюймовый экран с разрешением Full HD, селфи-камеру на 16 Мп и основную 60-Мп камеру.

Напомним, что прошлым летом был выпущен бюджетный смартфон Energizer Ultimate U680S с более скромным аккумулятором на 7000 мАч, процессором Unisoc SC9863A, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, 6,8-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, фронтальной камерой разрешением 5 Мп и тройной тыльной камерой с модулями на 13 Мп, 2 Мп и 0,3 Мп.