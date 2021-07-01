Смартфон Energizer Ultimate U680S получил АКБ на 7000 мАч

Компания Avenir Telecom пополнила ассортимент смартфонов Energizer моделью Ultimate U680S, которая оценена в 140 долларов. Новинку оснастили восьмиядерной платформой Unisoc SC9863A с частотой до 1,6 ГГц и графикой IMG8322, 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, поддержкой Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.0, 3,5-мм разъемом, портом USB Type-C, 6,8-дюймовым экраном с разрешением HD+, селфи-камерой разрешением 5 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 13 Мп, 2 Мп и 0,3 Мп, батареей ёмкостью 7000 мАч и предустановленной ОС Android 11.

Комментарии и отзывы Energizer Ultimate U680S
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