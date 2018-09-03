Смартфон Ginzzu RS9602 получил защиту IP69

Анонсирован новый смартфон Ginzzu RS9602 с защитой от воды-пыли по классу IP69. Девайс получил 5,7-дюймовый экран с разрешением 1440 на 720 точек. За производительность устройства отвечает процессор MediaTek MT6739WW и 2 Гбайт ОЗУ. Имеется камера 8 Мп и вспышка. Фронтальная камера 8-мегапиксельная. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 8.1 Oreo. Есть сканер отпечатков пальцев и поддержка NFC. Габариты аппарата составляют: 158.7 * 77.2 * 14.8 мм. О старте продаж и стоимости гаджета пока не сообщаются.