Смартфон Gionee K30 Pro запущен в Китае

Компания Gionee представила в Китае смартфон K30 Pro.

Смартфон Gionee K30 Pro имеет 6,53-дюймовый дисплей с разрешением экрана 720 x 1520 пикселей. За производительность смартфона отвечает процессор MediaTek с тактовой частотой 2,0 ГГц. В телефоне установлен аккумулятор емкостью 4000 мАч.

На задней панели K30 Pro расположен модуль камеры круглой формы, где основная камера имеет модуль на 16-мегапиксель. К сожалению, это все что известно о возможностях камер. Также смартфон работает на устаревшей ОС Android 7.1.1.

Gionee K30 Pro поставляется в двух вариантах: 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти и 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти. Их цена составляет 107 долларов и 122 доллара.