Смартфон Google Pixel 10a оценили в 500 долларов

Компания Google объявила о выпуске смартфона Pixel 10a, который основан на фирменной однокристальной системе Tensor G4 с максимальной частотой 3,1 ГГц и графикой ARM Mali-G715 MP7. Новинка также получила чип безопасности Titan M2, 6,3-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1080:2424 точки, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 3000 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 7i, 8 ГБ оперативной памяти, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 48 Мп (оптическая стабилизация) и 13 Мп (сверхширик), селфи-камеру разрешением 13 Мп, стереодинамики, батарею ёмкостью 5100 мАч, поддержку 30-Вт проводной и 10-Вт беспроводной зарядок, алюминиевую рамку, защиту от воды и пыли по стандарту IP68, корпус толщиной 9 мм и массой 183 грамма, предустановленную операционную систему Android 16 и гарантию обновлений в течение семи лет. Смартфон оценен в 500 и 600 долларов в зависимости от версии.