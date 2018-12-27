Смартфон Google Pixel 3 Lite получит флагманскую камеру

Профильное издание AndroidPolice поделилось свежими подробностями о смартфонах Pixel 3 Lite и Pixel 3 XL Lite, слухи о которых ходят уже несколько недель. Если верить источнику, устройства появятся в американской продаже в начале весны. Причем первым продавать новинки будет местный оператор Verizon. Самое интересное, что новые Google Pixel 3 Lite получат менее производительный процессор и меньше оперативной памяти, а вот камеры будут такими же, как у флагманских моделей. Напомним, что Google еще ни разу не выпускала смартфоны среднего уровня в линейке Pixel, а последними такими моделями были Nexus 5 и Nexus 5X.

По предварительным данным, Pixel 3 Lite и Pixel 3 XL Lite получат 5,5- и 6-дюймовые дисплеи без вырезов с соотношением сторон 2:1, 12-Мп камеру камеру, как у Pixel 3 и Pixel 3 XL, однокристальные системы Qualcomm Snapdragon 670 или 710, 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ флэш-памяти.