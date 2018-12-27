Смартфон Google Pixel 3 Lite получит флагманскую камеру

2018-12-27, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Google Pixel 3 Lite; [136]
Профильное издание AndroidPolice поделилось свежими подробностями о смартфонах Pixel 3 Lite и Pixel 3 XL Lite, слухи о которых ходят уже несколько недель. Если верить источнику, устройства появятся в американской продаже в начале весны. Причем первым продавать новинки будет местный оператор Verizon. Самое интересное, что новые Google Pixel 3 Lite получат менее производительный процессор и меньше оперативной памяти, а вот камеры будут такими же, как у флагманских моделей. Напомним, что Google еще ни разу не выпускала смартфоны среднего уровня в линейке Pixel, а последними такими моделями были Nexus 5 и Nexus 5X.

По предварительным данным, Pixel 3 Lite и Pixel 3 XL Lite получат 5,5- и 6-дюймовые дисплеи без вырезов с соотношением сторон 2:1, 12-Мп камеру камеру, как у Pixel 3 и Pixel 3 XL, однокристальные системы Qualcomm Snapdragon 670 или 710, 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ флэш-памяти.

Комментарии:
Изогнутый 49-дюймовый монитор Philips 49...
Изогнутый 49-дюймовый монитор Philips 49Компания Philips пополнила ассортимент мониторов моделью 499P9H1, которая получила изогнутую (радиус крив...
Samsung Galaxy A8s стоит дешевле, чем мы...
Samsung Galaxy A8s стоит дешевле, чем мыВ сети появилась информация о том, что смартфон Samsung Galaxy A8s будет дешевле, чем изначально ожидали ...
Дроны Wing пугают людей...
Дроны Wing пугают людейРазрабочики дронов Wing, которые в Австралии занимаются доставкой товаров на дом, активно работают над ул...
Обзор блока питания Thermaltake Toughpow...
Обзор блока питания Thermaltake ToughpowВ конце осени мы проводили тестирование Thermaltake Toughpower iRGB PLUS Platinum 1050W с 10 летней гаран...
Новая линейка звуковых панелей от компан...
Новая линейка звуковых панелей от компанLG анонсировала свою последнюю линейку звуковых панелей - SL10YG, SL9YG и SL8YG. ...
Новый Router Pro 2 от компании Huawei...
Новый Router Pro 2 от компании HuaweiСуббренд Huawei выпустил обновленную версию Router Pro нового поколения Router Pro 2, он включает в себя...
Робот экзоскелет от компании LG...
Робот экзоскелет от компании LGLG анонсировала новый CLOi SuitBot, который представляет собой робот экзоскелет на основе искусственного ...
Новый смартфон Realme A1...
Новый смартфон Realme A1Realme готовится к выпуску нового смартфона под названием A1 в начале 2019 года, который будет находиться...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Gold (TPI-0850F3FDGE)Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Gold (TPI-0850F3FDGE)
Обзор Trust GXT 760 GLIDE RGB. Жесткий коврик для мышки с подсветкойОбзор Trust GXT 760 GLIDE RGB. Жесткий коврик для мышки с подсветкой
Обзор Razer Hammerhead USB-C ANC. Наушники с двумя драйверами и активным шумоподавлениемОбзор Razer Hammerhead USB-C ANC. Наушники с двумя драйверами и активным шумоподавлением
Обзор Blue Yeti Nano. Премиальный USB-микрофон для трансляций и подкастовОбзор Blue Yeti Nano. Премиальный USB-микрофон для трансляций и подкастов
Обзор AOC AGON AG322QC4. Игровой монитор с поддержкой FreeSync 2, DisplayHDR 400 и FreeSync 2Обзор AOC AGON AG322QC4. Игровой монитор с поддержкой FreeSync 2, DisplayHDR 400 и FreeSync 2
Huawei рассказала о главных особенностях...
Huawei рассказала о главных особенностяхНедавно в Москве прошла пресс-конференция Huawei, которая была посвящена основным новым особенностям обно...
Предварительный обзор KFA2 GeForce RTX 2...
Предварительный обзор KFA2 GeForce RTX 2Производителям компьютерного железа приходится крайне тяжело — им нужно как-то привлекать внимание со сто...
Обзор ATLAS. Тоже самое, что и ARK...
Обзор ATLAS. Тоже самое, что и ARKОчень редко мы выпускаем обзоры на игры, которые не можем посоветовать нашим читателям. Иногда игры прост...
«МегаФон» модернизирует связь в Московск...
«МегаФон» модернизирует связь в МосковскВ преддверии Нового года, столичное отделение «МегаФона» отчиталось о проделанной работе в московской под...
Предварительный обзор LG UltraGear 38GL9...
Предварительный обзор LG UltraGear 38GL9Игровых мониторов в последнее время стало крайне много — производители выпускают разнообразные модели бук...
Обзор Egress. Не то, чего вы ожидаете...
Обзор Egress. Не то, чего вы ожидаетеЯ давненько слышал про Egress, но добрался до ее обзора только сейчас. Была надежда, что за время разрабо...
Candy-Hoover Group объявила сотрудничест...
Candy-Hoover Group объявила сотрудничест20 декабря в Москве прошла пресс-конференция компании Candy-Hoover Group, в рамках которой она объявила о...
Предварительный обзор Tesoro Gram MX One...
Предварительный обзор Tesoro Gram MX OneНа рынке механических клавиатур есть целое море разнообразных устройств, которые могут вас заинтересовать...
Обзор Jagged Alliance: Rage. Довольно не...
Обзор Jagged Alliance: Rage. Довольно неНа современном рынке видеоигр довольно трудно протолкнуть проект для узкой аудитории геймеров. Шутеры, ко...
Huawei подвела итоги года ...
Huawei подвела итоги года В преддверии Нового года, компания HUAWEI закатила громкую вечеринку в одном из самых дорогих московских ...
Предварительный обзор Razer Turret for X...
Предварительный обзор Razer Turret for XГеймеры привыкли жаловаться на то, что играть на консоли с геймпадом в шутеры довольно некомфортно. Собст...
Обзор Ancient Frontier: Steel Shadows. П...
Обзор Ancient Frontier: Steel Shadows. ПЯ никогда не был большим фанатом пошаговых стратегий, так как считал их скучными и неинтересными. Однако,...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor