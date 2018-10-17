Смартфон Google Pixel 3 XL оснастили дисплеем от Samsung

Флагманский смартфон Google Pixel 3 XL появится в продаже только в ноябре, но это не помешало авторам сайта iFixit.com разобрать новинку и оценить ее ремонтопригодность. Самое интересно, что производителем OLED-дисплея выступила компания Samsung, а не LG, как в случае с прошлогодним Pixel 2 XL. Любопытно, что авторитетное издание DisplayMate признало экран нового «Пикселя» лучшим среди всех смартфонов. Обычно этого звания удостаиваются смартфоны Samsung и Apple. Что до ремонтопригодности, то она оценена на 4 балла из 10. Среди главных претензий – обилие клея и необходимость полной разборки для замены дисплея.

Напомним, что новое поколение смартфонов Pixel было представлено неделю назад. Старшую модель оснастили 6,3-дюймовым дисплеем с вырезом и разрешением 2960:1440 пикселей, младшая – 5,5-дюймовым экраном с разрешением 2160:1080 пикселей. Также новинки получили 12 Мп одинарную камеру с объективом диафрагмой F1,8, двойную фронтальную камеру с датчиками разрешением 8 Мп и диафрагмой F1,8 и F2,2, топовый процессор Snapdragon 845, 4 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ флэш-памяти, защиту от воды и пыли по стандарту IP68, аккумуляторы на 2915 мАч и 3430 мАч с поддержкой беспроводной зарядки, а также ОС Android 9 Pie с жестовой системой управления.