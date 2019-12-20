Смартфон Google Pixel 3a подешевел до 250 долларов

В мае этого года компания Google представила относительно доступные смартфоны Google Pixel 3a и 3a XL, которые изначально продавались по 400 и 470 долларов соответственно. Сегодня разблокированные смартфоны подешевели до 250 долларов и 330 долларов, однако скидка доступно только в США.

Напомним, что Google Pixel 3a оснащается 5,6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2220:1080 пикселей, восьмиядерным процессором Snapdragon 670, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, аккумулятором емкостью 3000 мАч, 12,2 Мп основной камерой, как в Pixel 3, а также фронтальной камерой разрешением 8 Мп. Старшая модель оборудована 6-дюймовым AMOLED-экраном разрешением 2160:1080 пикселей, чипсетом Snapdragon 670, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, аккумулятор на 3700 мАч и точно такими же камерами, как у младшей модели. Обе модели также получили поддержку быстрой зарядки мощностью 18 Вт, стереодинамики, 3,5-мм разъем для наушников, пластиковый корпус и более дешевое стекло Dragon Trail вместо Gorilla Glass.