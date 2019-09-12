Смартфон Google Pixel 4 XL получит экран с частотой обновления 90 Гц

В сеть утекли живые фото и характеристики смартфона Google Pixel 4 XL, который будет официально анонсирован примерно через месяц. Аппарат получит аккумулятор ёмкостью 3700 мАч против 3430 мАч у предшественника, 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 6,23-дюймовый дисплей с разрешением 3040:1440 пикселей и частотой обновления 90 Гц. В качестве аппаратной основы выступит один из топовых процессоров Qualcomm Snapdragon 855 или Snapdragon 855 Plus, которые имеют одну и ту же графику Adreno 640. Предполагается, что новые «гуглофоны» будут представлены 15 октября.