Смартфон Google Pixel 4 может оказаться очень дорогим

За последние пару лет пользователи привыкли к тому, что новые флагманские смартфоны ощутимо дорожают. Сами производители объясняют это добавлением новых функций, которые делают смартфоны еще более технологичными устройствами. Сегодня в сети появилась информация о том, что грядущий Google Pixel 4 окажется аж на 300 долларов дороже прошлого поколения. Напомним, что Google Pixel 3 в базовой версии стоил 800 долларов, а Pixel 4, стало быть, обойдется на старте продаж в 1100 долларов. При этом аппарат получит всего лишь двойную камеру. Чем еще будет обусловлено подорожание? Будем надеяться, что этот слух не соответствует действительности и Pixel 4 получит более вменяемый ценник.