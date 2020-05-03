Смартфон Google Pixel 4a засветился в базе Geekbench

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружился смартфон под кодовым названием Google Sunfish. Под этим именем, как раннее стало известно, скрывается новинка Google Pixel 4a. Тестируемый образец был оснащён восьмиядерной однокристальной системой (скорее всего, Snapdragon 730), 6 ГБ оперативной памяти, а также операционной системой Android 10. В одноядерном режиме аппарат набрал 2529, а в многоядерном 6366 балов.

По предварительным данным, смартфон получит 5,8-дюймовый OLED Full HD+ экран, 64 или 128 ГБ встроенной памяти, аккумулятор на 3080 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, основную камеру на 12 Мп, селфи-камеру на 8 Мп, а также 3,5-мм разъём. Ожидается, что новинка поступит в продажу в конце этого месяца и будет стоить около $399.

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